Потеряли работу, но субсидия нужна: как оформить выплаты

Одним из условий для назначения жилищной субсидии является наличие у трудоспособных лиц доходов в размере не менее минимальной заработной платы

Из-за войны многие люди оказались в затруднительном положении – вынуждены были покинуть свое жилье, остались без работы, доходы значительно уменьшились. В такой ситуации можно оформить жилищную субсидию. Особенно остро этот вопрос возникает с началом отопительного сезона, когда общая сумма платежки существенно увеличивается вследствие появления услуги отопления.

За жилищной субсидией человек может обратиться в любой период года, если он не в состоянии оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Для расчета жилищной субсидии с начала отопительного сезона учитывается доход лиц за I-II кварталы, объясняют специалисты.

Одним из условий назначения жилищной субсидии является наличие у трудоспособных лиц доходов в размере не менее минимальной заработной платы и уплата единого социального взноса (ЕСВ). В то же время при отсутствии дохода и уплаты ЕСВ жилищная субсидия может назначаться, если лица в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца были зарегистрированы в государственной службе занятости как безработные.

При этом для лиц, потерявших работу в период военного положения и зарегистрированных в Государственной службе занятости как безработных и получающих денежную помощь, при расчете жилищной субсидии к доходу вместо суммы полученной заработной платы по предыдущему месту работы учитывается размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, что предшествует месяцу обращение по назначению субсидии. То есть за субсидией можно обратиться через месяц после первой выплаты.

Такой подход позволяет получить надлежащую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ведь чем ниже доходы, тем больше размер выплаты.

Ранее "Телеграф" писал, за какой период будут учитываться ваши доходы при назначении субсидии.