Отримання субсидій з 1 вересня: до чого готуватися

Отримувати субсидію восени та взимку можуть мільйони родин

Літо добігає кінця і з 1 вересня стартує останній місяць субсидій неопалювального сезону. Нагадаємо "літній" період допомоги від держави триває по 30 вересня. Опалювальний період при призначенні субсидій починається з 1 жовтня.

Однак в Пенсійному фонді нагадують, фінансування субсидій відбувається в поточному місяці за попередній, тобто в жовтні фінансуватимуться ще вересневі субсидії. Тож в українців, які мають скруту з грошима, ще є час подати заяву на отримання субсидії на опалювальний період.

Нагадаємо, аби отримувати субсидію з початку опалювального періоду — граничний термін подачі заяви це два місяці з його початку. У вересні також вже можна порахувати приблизний розмір субсидії для пенсіонерів. Зазначимо, що для розрахунку на опалювальний період з жовтня, в дохід рахується серпнева пенсія. Для отримання субсидії треба подати заяву. Наразі в ПФУ відкрили можливість спрощеної подачі, потрібні дані добиратимуть в реєстрах самостійно.

В ПФУ очікують, що на опалювальний період 2023-2024 років субсидія буде потрібна понад двом мільйонам заявників (кількість яка отримувала допомогу минулого опалювального періоду). Важлива умова лишилась незмінною — отримувати субсидію мають право ті, чиї витрати на комуналку перевищують 15% доходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що минулого опалювального сезону сума субсидії в середньому складала 1600 грн на місяць. Окремо вираховується субсидія на купівлю палива для печей та газового опалення, яка призначається раз на рік.