Зробили простіше: як подати заяву на субсидію через інтернет

Форма максимально адаптована під користувача, додаткові відомості Пенсійний фонд отримає самостійно

Подати заяву на отримання субсидії в Україні можна кількома способами: прийти особисто до ПФУ чи виконавчого органу місцевої ради, або скористатися електронним способом. Так, подати документи можна через інтернет на порталі "Дія" чи безпосередньо на порталі ПФУ.

У Пенсійному фонді України оголосили про введення нового експериментального методу подачі заяви на отримання субсидії. Він має полегшити процедуру звернення українців. Два механізми подачі співіснують паралельно.

Для того, щоб подати заяву на порталі ПФУ треба, як і раніше, зайти на нього, авторизуватися за допомогою електронного підписа, обрати в розділі "Комунікації з ПФУ" вкладку "Заява на житлову субсидію чи пільгу" і натиснути "Продовжити". Далі починаються відмінності. Треба обрати відповідне меню у типах заяв. Воно відрізняється доданою фразою "за експериментальним проєктом".

Нове вікно зі спрощеною формою подачі заявки на субсидію в ПФУ

Відкриється вікно заяви. Заповнити там треба найосновніші дані про людину-заявника та інших членів господарства:

прізвище, ім'я, по батькові,

серія та номер паспорта,

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

адреса,

рахунок у банку для виплати (ІВАN).

Також до заяви додають документи — при оформленні субсидії на орендоване житло це може бути копія договору. Далі — формування заяви та підпис кваліфікованим електронним підписом.

Додавання документів та формування заяви на субсидію

Додаткові дані ПФУ сам отримуватиме у держреєстрах. Як і раніше, результат розгляду субсидії буде у розділі "мої звернення".

"Телеграф" розповідав, що частині українців відмовлять у наданні субсидії. Серед причин для цього — заборгованість за комунальні послуги, несплата аліментів та інші причини припинення чи непризначення виплат.