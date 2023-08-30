Сделали проще: как подать заявление на субсидию через интернет

Форма максимально адаптирована под пользователя, дополнительные сведения Пенсионный фонд получит самостоятельно

Подать заявление на получение субсидии в Украине можно несколькими способами: прийти лично в ПФУ или исполнительный орган местного совета или воспользоваться электронным способом. Да, подать документы можно через интернет на портале "Действие" или непосредственно на портале ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины объявили о введении нового экспериментального метода подачи заявления на получение субсидии. Он должен облегчить процедуру обращения украинцев. Два механизма подачи сосуществуют параллельно.

Для того чтобы подать заявление на портале ПФУ нужно по-прежнему зайти на него, авторизоваться с помощью электронной подписи, выбрать в разделе "Коммуникации по ПФУ" вкладку "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажать "Продолжить". Далее начинаются отличия. Следует выбрать соответствующее меню в типах заявлений. Оно отличается добавленной фразой "по экспериментальному проекту".

Новое окно с упрощенной формой подачи заявки на субсидию в ПФУ

Откроется окно заявления. Заполнить там нужно самые основные данные о человеке-заявителе и других членах хозяйства:

фамилия, имя, тчество,

серия и номер паспорта,

РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика),

адрес,

счет в банке для выплаты (IВАN).

Также к заявлению прилагаются документы — при оформлении субсидии на арендуемое жилье это может быть копия договора. Далее – формирование заявления и подпись квалифицированной электронной подписью.

Добавление документов и формирование заявления на субсидию

Дополнительные данные ПФУ сам будет получать в госреестрах. По-прежнему результат рассмотрения субсидии будет в разделе "Мои обращения".

"Телеграф" рассказывал, что части украинцев откажут в предоставлении субсидии. Среди причин для этого – задолженность за коммунальные услуги, неуплата алиментов и другие причины прекращения или не назначения выплат.