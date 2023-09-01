Вихідні та свята у вересні 2023: скільки днів відпочиватимуть українці (календар)

У липні Верховна Рада восьмий раз продовжила воєнний стан в Україні

У перший місяць осені 2023 року, який обіцяє здивувати своєю погодою, в Україні буде 9 вихідних днів та 21 робітник. Також цього місяця відзначається 17 міжнародних та професійних свят, офіційних та неофіційних. Скорочених робочих днів чи додаткових вихідних не буде.

Вихідні у вересні 2023 року в Україні — дати

Робочі дні: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 вересня.

Вихідні дні: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 та 30 вересня.

Скорочені робочі дні: ні.

Додаткові вихідні: ні.

Календар вихідних та свят на вересень 2023. Фото: "Телеграф"

Свята у вересні 2023 року в Україні — список

1 вересня — учні та освітяни відзначають День знань;

— учні та освітяни відзначають День знань; 2 вересня – День нотаріату, офіційне свято працівників цієї сфери;

– День нотаріату, офіційне свято працівників цієї сфери; 3 вересня — День підприємця, заснований указом президента 1998 року;

— День підприємця, заснований указом президента 1998 року; 8 вересня — День міжнародної грамотності, відзначається з 1965 року за рішенням ООН;

— День міжнародної грамотності, відзначається з 1965 року за рішенням ООН; 9 вересня – День фізкультури та спорту та День українського кіно;

– День фізкультури та спорту та День українського кіно; 10 вересня — День танкістів, офіційне свято, відзначається щороку в другу неділю вересня;

— День танкістів, офіційне свято, відзначається щороку в другу неділю вересня; 13 вересня — День програміста (неформальний), відзначається у 256 день року. Ця дата святкувалася з ініціативи росіян. Минулого року українські ІТ-шники почали від нього відмовлятися, запропонувавши перенести своє свято на Міжнародний день програміста 7 січня;

— День програміста (неформальний), відзначається у 256 день року. Ця дата святкувалася з ініціативи росіян. Минулого року українські ІТ-шники почали від нього відмовлятися, запропонувавши перенести своє свято на Міжнародний день програміста 7 січня; 15 вересня — Міжнародний день демократії, оголошений ООН у 2007 році;

— Міжнародний день демократії, оголошений ООН у 2007 році; 16 вересня — Міжнародний день фармацевта, відзначається у третю суботу місяця;

— Міжнародний день фармацевта, відзначається у третю суботу місяця; 17 вересня — Міжнародний день рятувальника, заснований для вираження вдячності рятувальникам на воді;

— Міжнародний день рятувальника, заснований для вираження вдячності рятувальникам на воді; 21 вересня — Міжнародний день миру, заснований ООН у 1982 році;

— Міжнародний день миру, заснований ООН у 1982 році; 22 вересня — День партизанської слави, офіційне військове свято, заснований президентським указом у 2001 році;

— День партизанської слави, офіційне військове свято, заснований президентським указом у 2001 році; 24 вересня — День машинобудівника, професійне свято працівників цієї сфери, відзначається щороку четвертої неділі місяця;

— День машинобудівника, професійне свято працівників цієї сфери, відзначається щороку четвертої неділі місяця; 27 вересня — День вихователя та всіх дошкільних працівників та День туризму;

— День вихователя та всіх дошкільних працівників та День туризму; 30 вересня – День усиновлення, встановлено указом президента у 2008 році на підтримку розвитку системи усиновлення та удочеріння в Україні.

Зазначимо, навіть якби у вересні були червоні дні календаря, що випадали на будні, вихідними вони все одно не були б. Це зумовлено дією воєнного стану, запровадженого в країні о 5:30 з 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну. У липні Верховна Рада восьмий раз продовжила воєнний стан в Україні терміном на 90 днів, до 15 листопада.