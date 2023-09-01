Выходные и праздники в сентябре 2023: сколько дней будут отдыхать украинцы (календарь)

В июле Верховная Рада в восьмой раз продлила военное положение в Украине

В первый месяц осени 2023 года, который обещает удивить своей погодой, в Украине будет 9 выходных дней и 21 рабочий. Также в этом месяце отмечается 17 международных и профессиональных праздников, официальных и неофициальных. Сокращенных рабочих дней или дополнительных выходных не будет.

Выходные в сентябре 2023 в Украине — даты

Рабочие дни: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 сентября.

Выходные дни: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 и 30 сентября.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Дополнительные выходные дни: нет.

Календарь выходных и праздников на сентябрь 2023. Фото: "Телеграф"

Праздники в сентябре 2023 в Украине — список

1 сентября — учащиеся и работники образования отмечают День знаний;

— учащиеся и работники образования отмечают День знаний; 2 сентября — День нотариата, официальный праздник работников этой сферы;

— День нотариата, официальный праздник работников этой сферы; 3 сентября — День предпринимателя, учрежден указом президента в 1998 году;

— День предпринимателя, учрежден указом президента в 1998 году; 8 сентября — День международной грамотности, отмечается с 1965 года по решению ООН;

— День международной грамотности, отмечается с 1965 года по решению ООН; 9 сентября — День физкультуры и спорта и День украинского кино;

— День физкультуры и спорта и День украинского кино; 10 сентября — День танкистов, официальный праздник, отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября;

— День танкистов, официальный праздник, отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября; 13 сентября — День программиста (неформальный), отмечается в 256 день года. Эта дата праздновалась по инициативе россиян. В прошлом году украинские IT-шники начали от него отказываться, предложив перенести свой праздник на Международный день программиста 7 января;

— День программиста (неформальный), отмечается в 256 день года. Эта дата праздновалась по инициативе россиян. В прошлом году украинские IT-шники начали от него отказываться, предложив перенести свой праздник на Международный день программиста 7 января; 15 сентября — Международный день демократии, объявлен ООН в 2007 году;

— Международный день демократии, объявлен ООН в 2007 году; 16 сентября — Международный день фармацевта, отмечается в третью субботу месяца;

— Международный день фармацевта, отмечается в третью субботу месяца; 17 сентября — Международный день спасателя, учрежден для выражения признательности спасателям на воде;

— Международный день спасателя, учрежден для выражения признательности спасателям на воде; 21 сентября — Международный день мира, учрежден ООН в 1982 году;

— Международный день мира, учрежден ООН в 1982 году; 22 сентября — День партизанской славы, официальный воинский праздник, учрежден президентским указом в 2001 году;

— День партизанской славы, официальный воинский праздник, учрежден президентским указом в 2001 году; 24 сентября — День машиностроителя, профессиональный праздник работников этой сферы, отмечается каждый год в четвертое воскресенье месяца;

— День машиностроителя, профессиональный праздник работников этой сферы, отмечается каждый год в четвертое воскресенье месяца; 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников и День туризма;

— День воспитателя и всех дошкольных работников и День туризма; 30 сентября — День усыновления, установлен указом президента в 2008 году поддержку развития системы усыновления и удочерения в Украине.

Отметим, даже если бы в сентябре были красные дни календаря, выпадающие на будни, выходными они бы все равно не были. Это обусловлено действием военного положения, введенного в стране в 5:30 с 24 февраля 2022 года, начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину. В июле Верховная Рада в восьмой раз продлила военное положение в Украине сроком на 90 дней, до 15 ноября.