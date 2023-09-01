Выходные и праздники в сентябре 2023: сколько дней будут отдыхать украинцы (календарь)
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В июле Верховная Рада в восьмой раз продлила военное положение в Украине
В первый месяц осени 2023 года, который обещает удивить своей погодой, в Украине будет 9 выходных дней и 21 рабочий. Также в этом месяце отмечается 17 международных и профессиональных праздников, официальных и неофициальных. Сокращенных рабочих дней или дополнительных выходных не будет.
Выходные в сентябре 2023 в Украине — даты
Рабочие дни: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 сентября.
Выходные дни: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 и 30 сентября.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Дополнительные выходные дни: нет.
Праздники в сентябре 2023 в Украине — список
- 1 сентября — учащиеся и работники образования отмечают День знаний;
- 2 сентября — День нотариата, официальный праздник работников этой сферы;
- 3 сентября — День предпринимателя, учрежден указом президента в 1998 году;
- 8 сентября — День международной грамотности, отмечается с 1965 года по решению ООН;
- 9 сентября — День физкультуры и спорта и День украинского кино;
- 10 сентября — День танкистов, официальный праздник, отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября;
- 13 сентября — День программиста (неформальный), отмечается в 256 день года. Эта дата праздновалась по инициативе россиян. В прошлом году украинские IT-шники начали от него отказываться, предложив перенести свой праздник на Международный день программиста 7 января;
- 15 сентября — Международный день демократии, объявлен ООН в 2007 году;
- 16 сентября — Международный день фармацевта, отмечается в третью субботу месяца;
- 17 сентября — Международный день спасателя, учрежден для выражения признательности спасателям на воде;
- 21 сентября — Международный день мира, учрежден ООН в 1982 году;
- 22 сентября — День партизанской славы, официальный воинский праздник, учрежден президентским указом в 2001 году;
- 24 сентября — День машиностроителя, профессиональный праздник работников этой сферы, отмечается каждый год в четвертое воскресенье месяца;
- 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников и День туризма;
- 30 сентября — День усыновления, установлен указом президента в 2008 году поддержку развития системы усыновления и удочерения в Украине.
Отметим, даже если бы в сентябре были красные дни календаря, выпадающие на будни, выходными они бы все равно не были. Это обусловлено действием военного положения, введенного в стране в 5:30 с 24 февраля 2022 года, начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину. В июле Верховная Рада в восьмой раз продлила военное положение в Украине сроком на 90 дней, до 15 ноября.