Некоторым украинцам с 1 сентября ограничат соцвыплаты: о чем речь

В начале войны не было контроля за сроками выплат ВПЛ, потому что никто не знал, сколько будет продолжаться военное положение, но теперь государство решило урегулировать этот вопрос

Украинцы продолжают получать денежную помощь, предусмотренную для внутриперемещенных лиц (ВПЛ), но при некоторых обстоятельствах граждан могут лишить этих выплат.

Как говорится на сайте Минреинтеграции, если до этого времени ВПЛ получали помощь на проживание бессрочно, то теперь государство установило для выплат срок в шесть месяцев.

Согласно новым правилам, выплаты в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью будут получать:

ВПЛ, которым помощь уже назначена, — до конца января 2024 года, то есть шесть месяцев, начиная с 1 августа 2023 года.

ВПЛ, которым назначат выплаты с 1 августа 2023 года, будут получать их также в течение шести месяцев.

С 1 августа 2023 года выплаты прекратят для ВПЛ, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней; фактически вернулись к заброшенному месту жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

С 1 сентября 2023 года право на выплаты теряют те, кто после вступления в силу постановления №332:

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны; купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета); имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн; купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.; имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Произойдет верификация выплат, по результатам которой часть ВПЛ их потеряют, о чем их сообщат. Остальные получатели помощи будут продолжены автоматически, без дополнительных обращений.

Как пояснила заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак для Социальной информационной платформы, это нововведение (продолжение выплат на 6 месяцев) будет сделано с целью стимулирования переселенцев прилагать усилия для своего финансового обеспечения: устраиваться на работу, переквалифицироваться, открывать бизнес.

"Мы продолжаем на полгода помощь для тех лиц, которые получают ее, например, с апреля или июля 2022 года. То есть уже более года. Или шесть, девять месяцев. Таким образом они совокупно будут получать эту помощь 15, 18 месяцев. И это действительно очень большой период. Когда принималось решение о помощи для ВПЛ, это делалось из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предположить, что война будет продолжаться так много месяцев. Поєтому появился ограничительный срок для предоставления выплат", — объясняет Марчак.

Она приводит случай, когда руководители областных государственных администраций говорят о том, что семья, получающая 10 тысяч гривен, нет стимула идти на работу.

"Для нас очень важно, чтобы люди поняли, что у них есть время, когда государство будет им помогать, но оно не бесконечно. Это время у них есть, чтобы осуществлять свои усилия для своей финансовой обеспеченности", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате социальной помощи для одиноких материй.