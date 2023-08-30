Денежный гороскоп Таро на сентябрь: Рыб ждет материальное благополучие, а Раков, - полоса неудач
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Начало осени может стать серьезным испытанием для многих
Первый месяц осени в 2023 году может заставить многих понервничать и экономить, однако некоторым все же даст возможности для развития и заработка.
На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на сентябрь 2023 года.
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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу на этот месяц:
Овен — перевернутая Луна
В первый месяц осени Ваше финансовое положение будет нестабильным, — могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.
Телец — перевернутая Девятка жезлов
В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в сентябре Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.
Близнецы — перевернутый Рыцарь пентаклей
На подвижки в плане финансов в следующем месяце особо не стоит рассчитывать, — в этом положении карта говорит, что Вы вроде и работаете, но вознаграждения, которое считаете заслуженным, не получаете.
Рак — перевернутая Верховная жрица
В сентябре у Вас может начаться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.
Лев — Пятерка пентаклей
Это карта плохих времен, тех самых "черных дней", нищеты, разорения и финансовых трудностей. В сентябре Вам может выпасть необходимость экономить и просить кого-то о помощи с деньгами.
Дева — Пятерка жезлов
В начале осени у Вас может получиться решить финансовые вопросы и улучшить свое материальное положение, но для этого придется приложить усилия. Также возможен переезд.
Весы — перевернутая Четверка кубков
Карта говорит, что после периода застоя у Вас может открыться второе дыхание, появятся силы налаживать дела.
Скорпион — Королева кубков
В течение следующего месяца Вы будете чувствовать себя спокойно и беспечно в финансовых вопросах, а к их решению подходить скорее интуитивно, нежели рационально. Не пренебрегайте помощью близких в вопросах финансов.
Стрелец — Семерка мечей
В сентябре Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.
Козерог — перевернутый Повешенный
В течение первого месяца осени Вы можете хотеть сорваться и рискнуть, однако это не оправдает себя и скорее всего Вы только усугубите свое положение. Постарайтесь сдержать эмоциональные порывы.
Водолей — перевернутый Мир
У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы и "темки" не помогут.
Рыбы — Сила
Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.