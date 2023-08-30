Маникюр на 1 сентября: стильные осенние идеи, которые идеально подойдут для школы и университета (фото)

Это идеальные идеи дизайна ногтей на сентябрь

Осень — это пора, когда школьницы и студентки возвращаются в свои учебные заведения, и конечно же, каждой юной моднице хочется быть краше всех. Ну и какой стильный и трендовый образ без модного маникюра.

В осеннее время года маникюр в цветах, напоминающих листву, таких как темно-или приглушенный красный, оранжевый, коричневый и даже золотой, является популярным выбором и идеально подходит для делового стиля. Ну и конечно же не стоит забывать про главный тренд 2023 года — натуральность. Это значит, что молочные, бежевые, бледно-розовые и нюдовые дизайны все также остаются в тренде.

Если вы предпочитаете маникюр с дизайном, то для школы и университета подойдут более геометрические узоры, минималистический дизайн, принт в горошек, классический или цветной френч, анималистические принты, но не на всех ногтях, а как акцент.

"Телеграф" собрал для вас небольшую побору стильных дизайнов ногтей, которые можно сделать на 1 сентября в школу или университет. Этот маникюр будет привлекать внимание, но не настолько, чтобы вас "ругали".

Маникюр на 1 сентября 2023 года: фото

Ранее мы рассказывали, какой маникюр в моде будет в сентябре. Это время отказаться от осенней классики и сдержанных тонов — вы обязательно должны попробовать эти топ-5 крутейших дизайнов.