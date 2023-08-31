Соцвиплати, церковний календар та навчання у школах: що зміниться в Україні з 1 вересня

Змін у вересні буде чимало і не всі будуть приємними

Літо в Україні закінчилося, тому з початком вересня до нас не лише прийде осінь, а й нові зміни у сфері фінансів, соціалки та суспільного життя. Для деяких наших співгромадян це часом стане втрат.

"Телеграф" розбирався, яких змін чекати українцям вже у вересні. І, як виявилося, для деяких з нас він може стати часом позбавлення частини доходів.

Комуналка зростати не буде

З початком осені саме час подумати про витрати на комунальні послуги, адже споживання газу, електроенергії та інших ресурсів зростатиме. На щастя, ще раніше Кабмін прийняв мораторій на зростання тарифів на тепло та природний газ до закінчення військового стану та шість місяців після нього, тож підвищення цін на них можна не побоюватися. Тобто за природний газ, як і раніше, платитимемо 7,96 грн за кубометр у "Нафтогазу".

Після липневого зростання тарифів на воду одразу на 30%, або близько 60 гривень на сім’ю, вода не дорожчатиме.

Також після зростання тарифу на електроенергію її ціна також не зростатиме і становитиме 2,64 грн за 1 кВт. Якщо ви боїтеся, що навіть за нинішніми тарифами комунальні платежі будуть надто високими, можна подумати про оформлення субсидії на опалювальний сезон.

Пенсіонери можуть отримати більше, а ВПО – менше

З 1 вересня зміняться правила та суми виплат низки соціальних платежів, наприклад, пенсіонери та ВПО зможуть отримати додаткові гроші від ООН, але при виконанні наступних умов:

отримання пенсії чи соцвиплат у сумі менше 3000 гривень;

внутрішньо переміщені особи, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 01.03.2023 р. додаткових виплат від міжнародних організацій.

Якщо одержувач відповідає цим критеріям, він може отримати доплату у розмірі різниці між наявними у нього доходами та 3000 гривень. Наприклад, якщо виплата чи пенсія становить 2000 гривень, він зможе отримати від ООН ще тисячу.

Особливо актуально це може бути для внутрішньо переміщених осіб, яким з 1 вересня змінять правила виплат, і однією з них стане їхня тимчасовість – до шести місяців. Втім, після закінчення цього терміну виплати будуть продовжені, але лише тим, хто підпадатиме під критерії цього продовження.

Докладніше зі змінами для ВПО можна ознайомитися тут.

Новий церковний календар

Також з 1 вересня в Україні почне діяти новий церковний календар, який зсуває низку свят на нові дні. Зміни було затверджено законопроектом №9431, який змістив дати державних свят ще у липні. А сам новий церковний календар був прийнятий ще у травні.

Новий церковний календар

Новий навчальний рік по-новому

Безумовно, 1 вересня асоціюється у всіх із новим навчальним роком, який розпочнеться, незважаючи на війну. За підсумками обговорень у Міністерстві освіти та науки вирішили повернутися до очної форми навчання у школах, щоправда, за низки умов:

очний формат можливий лише у школах, обладнаних бомбосховищами;

за відсутності укриття – дистанційне навчання;

змішана форма навчання, що поєднує дистанційне та очне навчання, з перевагою для очного навчання у молодших класах, але знову ж таки – там, де є бомбосховища.

Загалом про те, як ситуація з підготовкою до нового навчального року "Телеграфу" розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Неприємним сюрпризом стане зростання цін на хліб уже у вересні. Також з 1 вересня у Києві продовжать на годину роботу закладів громадського харчування – тепер кафе, ресторани та інші подібні місця працюватимуть до 23:00.