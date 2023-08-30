Манікюр на 1 вересня: стильні осінні ідеї, які ідеально підійдуть для школи та університету (фото)

Це ідеальні ідеї дизайну нігтів на вересень

Осінь — це пора, коли школярки та студентки повертаються до своїх навчальних закладів, і звичайно ж, кожній юній модниці хочеться бути кращим за всіх. Ну і який стильний та трендовий образ без модного манікюру.

Восени манікюр у квітах, що нагадують листя, таких як темно- або приглушений червоний, помаранчевий, коричневий і навіть золотий, є популярним вибором і ідеально підходить для ділового стилю. Ну і звичайно не варто забувати про головний тренд 2023 року — натуральність. Це означає, що молочні, бежеві, блідо-рожеві та нюдові дизайни все ще залишаються в тренді.

Якщо ви віддаєте перевагу манікюру з дизайном, то для школи та університету підійдуть більш геометричні візерунки, мінімалістичний дизайн, принт у горошок, класичний або кольоровий френч, анімалістичні принти, але не на всіх нігтях, а як акцент.

"Телеграф" зібрав для вас невеликий побір стильних дизайнів нігтів, які можна зробити на 1 вересня до школи або університету. Цей манікюр привертатиме увагу, але не настільки, щоб вас "лаяли".

Манікюр на 1 вересня 2023 року: фото

Раніше ми розповідали, який манікюр у моді буде у вересні. Це час відмовитися від осінньої класики та стриманих тонів — ви обов’язково повинні спробувати ці топ-5 найкрутіших дизайнів.