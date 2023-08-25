Доплата пенсіонерам з 1 вересня: від чого залежатиме розмір допомоги

В українців є шанс збільшити свої виплати

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати доплати від держави у зв'язку з досягненням певного віку. А з вересня люди мають право на додаткові гроші від Організації Об'єднаних Націй, але є умови.

Як повідомляє український державний службовець Тарас Мельничук, гроші отримають українці, що відповідатимуть трьом критеріям. Розмір нарахування — це різниця між 3000 тисячами та пенсією.

Додаткову грошову допомогу коштом ООН можуть отримати пенсіонери, які

внутрішньо переміщені особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не одержують пенсію понад 3000 гривень на місяць;

не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі edopomoga.gov.ua.

Мельничук пояснює, що розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути менш як 100 грн. Наприклад, пенсія в особи 2000 тисячі, а виплата 3000, то різниця 1000 тисяча гривень, яку їй доплатять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що змінивши паспорт, українці можуть втратити свої пенсійні виплати. Їм треба звернутись до відділень ПФУ.