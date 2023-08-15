Неповний місяць праці зарахується до трудового стажу пенсіонера як повноцінний: за яких умов

Особі треба сплатити деякі внески

В період війни держава намагається фінансово підтримувати пенсіонерів і нараховувати їм основні та додаткові виплати. Бувають ситуації, коли роки праці можуть бути не зараховані до трудового стажу. Однак в українців постало запитання, чи зараховується неповний місяць роботи до стажу як повний.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України на сторінці у Facebook, неповний місяць буде вважатись повним за умови, коли особа сплачує мінімальний страховий внесок.

Тож, українцю, за бажанням, треба сплатити 1474 гривні. Це мінімальний розмір внеску, бо мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень (від суми треба забрати 22%).

Тому повний місяць зарахується до стажу, якщо за місяць працівникові нарахували зарплатню в розмірі не менше 6700 грн і сплатили з неї страховий внесок. При цьому не важливо, скільки днів він пропрацював.

Нагадаємо, раніше "Телегра" писав про те, що літні люди в Україні мають можливість змінювати вид своєї пенсії. Ймовірно, що майбутня виплата пенсіонера буде більшою аніж попередня.