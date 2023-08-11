Роки праці можуть бути не зараховані до трудового стажу: як пенсіонеру не втратити гроші

Страховий стаж діє в період, коли особа підлягає офіційному пенсійному страхуванню, а трудовий стаж — це період роботи, який підтверджують записи в книжці

Попри війну пенсіонери продовжують отримувати свої виплати та щомісячні доплати. Розмір пенсії залежить від кількості років страхового стажу, але іноді люди плутають його із загальним трудовим стажем.

Різницю між страховим та трудовим стажем пояснює заступниця начальника Управління пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг — начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Людмила Грєбєннікова для "Вечірній Київ".

За словами Грєбєннікової, поняття страхового стажу введено з 1 січня 2004 року, коли набрав чинності Закон України "Про обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

"Так відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок", – сказала вона.

Також заступниця пояснила, що страховий стаж обчислюється територіальними органами ПФУ відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

"Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок", – підкреслила вона.

За її словами, в інакшому випадку зазначений місяць зараховується до страхового стажу пропорційно до внесків. В разі відсутності сплати, зазначений місяць до страхового стажу взагалі не зараховується.

Грєбєннікова додала, що періоди роботи після першого січня 2004 року зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати єдиного соціального внеску не менше мінімального.

"І тому після першого січня 2004 року можуть бути випадки, коли особа працювала, але не сплачувала внески й тоді ці періоди роботи не будуть враховані до страхового стажу", – резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому випадку варто купувати трудовий стаж пенсіонеру.