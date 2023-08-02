Рокова помилка призведе до втрати стажу, а потім пенсії: як цього уникнути

Слід уважно перевіряти записи у документі

Літні люди в Україні можуть втратити частину пенсії через деякі причини, наприклад несвоєчасне повідомлення пенсіонером про працевлаштування або про зайняття підприємницькою діяльністю. Однак є варіант, коли запис в трудовій книжці також може змінити розмір виплат або стаж.

Як повідомляє Today.ua, в трудовій книжці через помилку не зараховуватиметься стаж, але він є вирішальним для самого призначення пенсії, тож людина може навіть несвоєчасно вийти на відпочинок.

"При цьому відомості про роботу українців із 2004 року є в електронному реєстрі. Якщо, звісно, ця робота була офіційною. А ось до 2004 року майже всі відомості про трудовий стаж містяться лише в трудовій книжці. Тому для тих громадян, яким доведеться виходити на пенсію найближчими роками, трудова книжка є найважливішим документом", — мовиться на сайті.

Тож, українцям слід ретельніше перевіряти записи у книжці, щоб не втратити стаж та пенсію.

У виданні наводяться відомості, які мають бути внесені при прийомі на роботу:

дата прийому;

назва посади;

назва підприємства чи організації;

дата та номер наказу;

ПІБ та підпис керівника, а також друк.

Якщо хоча б один з пунктів буде відсутнім — запис недійсний.

При цьому, якщо підприємство змінювало назву або проходила його реорганізація, це обов'язково має бути відображено у трудових книжках його працівників.

До того ж трудова книжка не може містити в собі помарки чи доповнення. Якщо ж у записі було допущено помилку, і довелося робити виправлення, це виправлення має бути оформлено окремим записом. До нього також має бути приписка "доданій інформації вірити", а також підпис уповноваженої особи та печатка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що додаткові кошти виплатять літнім людям, які досягли 80 років.