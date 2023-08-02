Роковая ошибка приведет к потере стажа, а затем пенсии: как этого избежать

Следует внимательно проверять записи в документе

Пожилые люди в Украине могут потерять часть пенсии по некоторым причинам, например, несвоевременное уведомление пенсионером о трудоустройстве или о занятии предпринимательской деятельностью. Однако есть вариант, когда запись в трудовой книжке может изменить размер выплат или стаж.

Как сообщает Today.ua, в трудовой книжке по ошибке не будет засчитываться стаж, но он решающий для самого назначения пенсии, поэтому человек может даже несвоевременно выйти на отдых.

"При этом сведения о работе украинцев с 2004 года есть в электронном реестре. Если, конечно, эта работа была официальной. А вот до 2004 года почти все сведения о трудовом стаже содержатся только в трудовой книжке. Поэтому для тех граждан, которым придется выходить на пенсию в ближайшие годы, трудовая книжка является важнейшим документом», — говорится на сайте.

Поэтому украинцам следует тщательнее проверять записи в книге, чтобы не потерять стаж и пенсию.

В издании приводятся сведения, которые должны быть внесены при приеме на работу:

дата приема;

название должности;

название предприятия или организации;

дата и номер приказа;

ФИО и подпись руководителя, а также печать.

Если хотя бы один из пунктов будет отсутствовать, запись недействительна.

При этом если предприятие изменяло название или проходила его реорганизация, это обязательно должно быть отражено в трудовых книжках его работников.

К тому же трудовая книжка не может включать в себя помарки или дополнения. Если же в записи была допущена ошибка, и пришлось делать исправление, это исправление должно быть оформлено отдельной записью. К нему должна быть приписка "добавленной информации верить", а также подпись уполномоченного лица и печать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дополнительные средства выплатят пожилым людям, достигшим 80 лет.