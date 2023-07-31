70 тысяч гривен и больше: как украинцам получить такую пенсию

В Украине есть возможность самостоятельно влиять на размер выплат

В Украине есть меценатская пенсия, цель которой является добровольное предоставление выплаты пожилому человеку. А вот с помощью негосударственного пенсионного фонда каждый украинец может самостоятельно увеличить выплаты, когда выйдет на пенсию.

Если ежемесячно украинец будет вносить на свой счет в НПФ 1 тысячу гривен в течение 30 лет, то будущую пенсию он сможет получить в размере от 70 тысяч гривен.

На самом деле тенденция развития негосударственных пенсионных фондов достаточно закономерна. Эти учреждения предлагают вам самостоятельно накапливать пенсию. Но значительным минусом этих сбережений является то, что негосударственный пенсионный фонд может легко обанкротится.

"Когда мы говорим о пенсионерах на Западе, которые, получив право на пенсию, начинают путешествовать, жить полноценной жизнью, это благодаря частным пенсионным фондам ", — говорит Тарас Козак. При этом в Украине пока такие случаи скорее исключение, чем правило.

Как пояснил Козак, взносы в НПФ следует делать тем людям, которые не имеют выдержки и не могут накапливать эти средства в старости в другой форме.

"Большинство людей тратят на часто не очень нужные вещи, спонтанные покупки. Если средства перечислять в ПФ, они там находятся до получения права на пенсию, инвестируются, растет их покупательная способность", — отметил он.

Издание посчитало на сайте одного из негосударственных фондов варианты взносов и периода выплат:

Если делать взносы ежемесячно в размере 1000 грн в течение 30 лет, то накопления на счете будут составлять 3,08 млн. грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 72,5 тыс. грн.

Если делать взносы ежемесячно в размере 2000 грн. на протяжении 20 лет, то накопления на счете будут составлять 1,83 млн. грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 43,3 тыс. грн.

Если делать взносы ежемесячно в размере 1500 грн. на протяжении 15 лет, то накопления на счете будут составлять 714 тыс. грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 20 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 11,3 тыс. грн.

Поэтому у человека есть возможность самостоятельно подсчитать будущие пенсионные выплаты, потому что начисление будет зависеть от ежемесячного взноса внегосударственный пенсионный фонд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в стране упростили механизм участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании.