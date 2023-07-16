Некоторые украинцы могут получать по 2200 гривен помощи ежемесячно: кто может рассчитывать

Зарегистрироваться можно несколькими способами

С начала полномасштабного вторжения россии многие граждане Украины имеют право на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты от Норвежского совета по делам беженцев.

Об этом сообщает "Новый Канал".

Как стало известно, выплаты предназначаются для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий. Сумма пособия составляет 6660 грн и будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. В приоритете – наиболее уязвимые категории населения.

Как оформить помощь

Зарегистрироваться можно несколькими способами: отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844 или для регистрации через Viber отсканировать QR-код, который размещен на картинке по ссылке .Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0 800 302 007.

Выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна категория украинцев сможет получить 2200 гривен от ООН.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен от государства.