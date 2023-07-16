Деякі українці можуть отримувати по 2200 гривень допомоги щомісяця: хто може розраховувати

Зареєструватися можна кількома способами

З початку повномасштабного вторгнення росії багато громадян України мають право на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати від Норвезької ради у справах біженців.

Про це повідомляє "Новий канал".

Як стало відомо, виплати призначаються для переселенців та людей, які проживають у районах, які постраждали внаслідок бойових дій. Сума допомоги складає 6660 грн. та виплачуватиметься протягом 3 місяців по 2220 грн. на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на п’ять осіб. У пріоритеті – найуразливіші категорії населення.

Як оформити допомогу

Зареєструватися можна декількома способами: відправити в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844 або для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером гарячої лінії Норвезької ради : 0800302007.

Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна категорія українців зможе отримати 2200 гривень від ООН.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень від держави.