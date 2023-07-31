70 тисяч гривень і більше: як українцям отримати таку пенсію

В Україні є можливість самостійно впливати на розмір виплат

В Україні є меценатська пенсія, мета якої є добровільне надання виплати літній людині. А от за допомогою недержавного пенсійного фонду кожен українець може самостійно збільшити собі виплати, коли вийде на пенсію.

Як пише видання "Фокус" з посиланням на голову інвесткомпанії "Універ" Тараса Козака, якщо щомісячно українець буде вносити на свій рахунок у НПФ 1 тисячу гривень протягом 30 років, то майбутню пенсію він зможе отримати у розмірі від 70 тисяч гривень.

Насправді тенденція розвитку недержавних пенсійних фондів є доволі закономірною. Ці установи пропонують вам самостійно накопичувати собі пенсію. Але значним мінусом цих заощаджень є те, що недержавний пенсійний фонд може легко збанкрутувати.

"Коли ми говоримо про пенсіонерів на Заході, які, отримавши право на пенсію, починають подорожувати, жити повноцінним життям, це завдяки приватним пенсійним фондам", — каже Тарас Козак. При цьому в Україні поки що такі випадки скоріше виняток, ніж правило.

Як пояснив Козак, внески в НПФ варто робити тим людям, які не мають витримки та не можуть накопичувати ці кошти на старість в іншій формі.

"Більшість людей витрачають на якісь часто не дуже потрібні речі, спонтанні покупки. Якщо кошти перераховувати у ПФ, вони там перебувають до отримання права на пенсію, інвестуються, зростає їхня купівельна спроможність", — зауважив він.

Видання порахувало на сайті одного з недержавних фондів варіанти внесків та періоду виплат:

Якщо робити внески щомісячно в розмірі 1000 грн упродовж 30 років, то накопичення на рахунку складатимуть 3,08 млн грн. За умови, що НПФ щомісячно впродовж 30 років платитиме учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 72,5 тис. грн.

Якщо робити внески щомісячно в розмірі 2000 грн впродовж 20 років, то накопичення на рахунку складатимуть 1,83 млн грн. За умови, що НПФ щомісячно впродовж 30 років платитиме учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 43,3 тис. грн.

Якщо робити внески щомісячно в розмірі 1500 грн впродовж 15 років, то накопичення на рахунку складатимуть 714 тис. грн. За умови, що НПФ щомісячно впродовж 20 років платитиме учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 11,3 тис. грн.

Тому у людини є можливість самостійно підрахувати майбутні пенсійні виплати, бо нарахування залежатиме від розміру щомісячного внеску недержавний пенсійний фонд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в країні спростили механізм участі громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.