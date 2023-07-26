Пенсії людям з інвалідністю: від чого залежить їх розмір та як оформити

Пенсія по інвалідності для літніх людей в Україні нараховуватиметься довічно

В Україні пенсіонери отримують різні види пенсій і доплати до них. Однією з таких є виплата особі, яка має інвалідність І групи.

Як повідомляє "Безоплатна правова допомога", пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу.

Як правильно визначити суму пенсії

група інвалідності;

відсоток від розміру пенсії, відповідно до віку.

На сайті наголошують, що значну роль у розрахунках має період встановлення інвалідності до настання 60-річчя. Він додається до страхового стажу.

Розміри пенсій по інвалідності

100% від пенсії призначеної за віком – отримує І група;

90% – II група;

50% – III група.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на них право. Тож, виплати нараховуються:

непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії по інвалідності виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину;

особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю ") виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

Щоб пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності. Для призначення пенсії по інвалідності надається пакет документів.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

заява на пенсію по інвалідності;

паспорт + ідентифікаційний код;

виписка з акта огляду МСЕК;

документи про стаж роботи й заробітну плату;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

фотокартка (для видачі пенсійного посвідчення).

Слід зауважити, що такий вид пенсії нараховується літнім людям довічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні деякі пенсіонери отримають додаткові виплати.