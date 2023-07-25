Пенсіонери отримають додаткові кошти до Дня Незалежності України: кому пощастить
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Додаткові виплати можуть чекати 5 різних категорій пенсіонерів
В Україні останній раз відбулась індексація пенсій у липні, тож у серпні пенсіонери зможуть отримати оновлені виплати та додаткові кошти. Хто саме може отримати та яка сума доплат, повідомляє "NewVoice".
Так пенсіонери, які є особами з інвалідністю, можуть отримати доплати внаслідок традиційної серпневої надбавки до Дня Незалежності України.
Також додаткові виплати до Дня Незалежності України отримують особи, що мають заслуги перед державою.
У 2023 році додаткові виплати отримають:
- інваліди війни I, II та III групи;
- учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, що постраждали;
- члени сімей загиблих у результаті воєнних дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед державою.
Сума надбавок визначається індивідуально, відповідно того, у якій саме категорії знаходиться постраждалий. Розмір додаткових виплат у 2023 році поки невідомий.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що працюючим пенсіонерам в Україні збільшили виплати на 251 гривню, тобто середня пенсія літніх людей становить 5 563 гривні.