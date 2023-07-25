Пенсіонери отримають додаткові кошти до Дня Незалежності України: кому пощастить

Додаткові виплати можуть чекати 5 різних категорій пенсіонерів

В Україні останній раз відбулась індексація пенсій у липні, тож у серпні пенсіонери зможуть отримати оновлені виплати та додаткові кошти. Хто саме може отримати та яка сума доплат, повідомляє "NewVoice".

Так пенсіонери, які є особами з інвалідністю, можуть отримати доплати внаслідок традиційної серпневої надбавки до Дня Незалежності України.

Також додаткові виплати до Дня Незалежності України отримують особи, що мають заслуги перед державою.

У 2023 році додаткові виплати отримають:

інваліди війни I, II та III групи;

учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, що постраждали;

члени сімей загиблих у результаті воєнних дій;

особи, які мають особливі заслуги перед державою.

Сума надбавок визначається індивідуально, відповідно того, у якій саме категорії знаходиться постраждалий. Розмір додаткових виплат у 2023 році поки невідомий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що працюючим пенсіонерам в Україні збільшили виплати на 251 гривню, тобто середня пенсія літніх людей становить 5 563 гривні.