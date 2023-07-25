Пенсионеры получат дополнительные средства ко Дню Независимости Украины: кому повезет

Дополнительные выплаты могут ожидать 5 разных категорий пенсионеров

В Украине последний раз произошла индексация пенсий в июле, так что в августе пенсионеры смогут получить обновленные выплаты и дополнительные средства. Кто может получить и какая сумма доплат, сообщает "NewVoice".

Так пенсионеры, которые являются лицами с инвалидностью, могут получить доплаты в результате традиционной августовской надбавки ко Дню Независимости Украины.

Также дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины получают лица, имеющие заслуги перед государством.

В 2023 году дополнительные выплаты получат:

инвалиды войны I, II и III группы;

участники пострадавших боевых действий, войны и Революции Достоинства;

члены семей погибших в результате военных действий;

лица, имеющие особые награды перед государством.

Сумма надбавок определяется индивидуально, согласно тому, в какой именно категории находится пострадавший. Размер дополнительных выплат в 2023 году пока неизвестен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что работающим пенсионерам в Украине увеличили выплаты на 251 гривну, то есть средняя пенсия пожилых людей составляет 5563 гривны.