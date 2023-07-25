Укр

Пенсионеры получат дополнительные средства ко Дню Независимости Украины: кому повезет

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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В августе некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты Новость обновлена 25 июля 2023, 15:13
В августе некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты. Фото пятый канал

Дополнительные выплаты могут ожидать 5 разных категорий пенсионеров

В Украине последний раз произошла индексация пенсий в июле, так что в августе пенсионеры смогут получить обновленные выплаты и дополнительные средства. Кто может получить и какая сумма доплат, сообщает "NewVoice".

Так пенсионеры, которые являются лицами с инвалидностью, могут получить доплаты в результате традиционной августовской надбавки ко Дню Независимости Украины.

Также дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины получают лица, имеющие заслуги перед государством.

В 2023 году дополнительные выплаты получат:

  • инвалиды войны I, II и III группы;
  • участники пострадавших боевых действий, войны и Революции Достоинства;
  • члены семей погибших в результате военных действий;
  • лица, имеющие особые награды перед государством.

Сумма надбавок определяется индивидуально, согласно тому, в какой именно категории находится пострадавший. Размер дополнительных выплат в 2023 году пока неизвестен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что работающим пенсионерам в Украине увеличили выплаты на 251 гривну, то есть средняя пенсия пожилых людей составляет 5563 гривны.

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#День Независимости #Инвалиды #Пенсионеры #Выплаты