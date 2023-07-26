Пенсии людям с инвалидностью: от чего зависит их размер и как оформить

Пенсия по инвалидности для престарелых в Украине будет начисляться пожизненно

В Украине пенсионеры получают разные виды пенсий и доплаты к ним. Одной из таких является выплата лицу, имеющему инвалидность I группы.

Как сообщает "Бесплатная правовая помощь", пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа.

Как правильно определить сумму пенсии

группа инвалидности;

процент от размера пенсии, согласно возрасту.

На сайте отмечают, что значительную роль в расчетах играет период установления инвалидности до наступления 60-летия. Он прилагается к страховому стажу.

Размеры пенсий по инвалидности

100% от пенсии назначенной по возрасту – получает I группа;

90% – II группа;

50% – III группа.

К пенсии по инвалидности устанавливаются надбавки (по уходу, иждивенцам), повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной, если лицо с инвалидностью имеет на них право. Следовательно, выплаты начисляются:

неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, прибавка к пенсии по инвалидности выплачивается в размере 150 гривен на каждого ребенка;

лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста, одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста, (кроме лиц, получающих государственную социальную помощь по уходу в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью") выплачивается надбавка по уходу в размере 50 гривен.

Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Для назначения пенсии по инвалидности предоставляется пакет документов.

Какие документы нужны для оформления пенсии

заявление на пенсию по инвалидности;

паспорт + идентификационный код;

выписка из акта осмотра МСЭК;

документы о стаже работы и заработной плате;

документы о месте жительства (регистрации) лица;

фотография (для выдачи пенсионного удостоверения).

Следует заметить, что такой вид пенсии начисляется пожилым людям пожизненно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты.