3 категорії людей можуть отримати підвищення пенсій: що для цього потрібно

Є можливість стати добровольцем та сплатити страхові внески

В Україні було запроваджено меценатську пенсію, мета якої є добровільне надання виплати літній людині. А тепер в країні спростили механізм участі громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Тож, українці можуть сплачувати страхові внески за себе та за третіх осіб, повідомляє "Дзеркало тижня".

"Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату – для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії," — мовиться у повідомленні.

За даними Пенсійного фонду України, сплачувати добровільні страхові внески можна за будь-яку людину, яка:

досягла 16-річного віку;

не є пенсіонером;

значиться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначимо, державне пенсійне страхування — це система, що передбачає матеріальне забезпечення громадян у разі настання страхового випадку (наприклад, досягнення пенсійного віку, непрацездатність, хвороба тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові спеціальні пенсії для осіб, які мають статус борців за незалежність.