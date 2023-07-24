Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться

Деякі пенсіонери отримають до 10 виплат пенсій

Літні люди в Україні, які працювали державними службовцями, науковцями та працівниками органів місцевого самоврядування, мають право на надбавки до пенсій. Тепер на додаткові гроші можуть чекати й працівники комунальних та державних установ.

Як повідомляє "На Пенсії", такі пенсіонери матимуть допомогу від держави у розмірі 10 місячних виплат.

Зазначається, що до страхового стажу відносять усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених у Переліку закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, а також посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою Кабміну від 04.11.1993 року №909.

Умови призначення одноразової допомоги:

якщо призначають пенсію за віком, починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;

якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на призначення пенсії за вислугу років;

люди, які мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах;

якщо вони раніше не отримували іншої пенсії.

При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їх роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Робота в якихось установах дає право на отримання одноразової виплати:

загальноосвітні навчальні заклади; військові загальноосвітні навчальні заклади; музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади;

бібліотеки;

дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення у лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;

лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства та дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення ла Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;

аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;

медико-соціальні експертні комісії; бюро судово-медичної експертизи;

інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

медичні відділи протезних підприємств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні всі українці, чиї пенсії було перераховано з 1 березня, повинні отримувати оновлені суми.