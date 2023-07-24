Некоторые украинцы могут получить 10-кратную пенсию: о ком идет речь

Некоторые пенсионеры получат до 10 выплат пенсий

Пожилые люди в Украине, работавшие государственными служащими, учеными и работниками органов местного самоуправления, имеют право на надбавки к пенсиям. Теперь дополнительные деньги могут ждать и работники коммунальных и государственных учреждений.

Как сообщает "На Пенсии", такие пенсионеры получат помощь от государства в размере 10 месячных выплат.

Отмечается, что к страховому стажу относятся все периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях, указанных в Перечне учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных Постановлением Кабмина от 04.11.1993 года №909.

Условия назначения единовременной помощи:

если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом №1058;

если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

люди, имеющие страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) в таких должностях;

если они раньше не получали иную пенсию.

При назначении пенсии за выслугу лет указанным в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите.

Работа в каких-либо учреждениях дает право на получение единовременной выплаты:

общеобразовательные учебные заведения; военные общеобразовательные учебные заведения; музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебнопроизводственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения І-ІІ уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

библиотеки;

детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, (лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению Госсанэпидслужбы (по работникам, которые не являются государственными служащими), диагностические центры;

аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории;

медико-социальные экспертные комиссии; бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;

медицинские отделы протезных предприятий

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в августе все украинцы, чьи пенсии были перечислены с 1 марта, должны получать обновленные суммы.