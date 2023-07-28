3 категории людей могут получить повышение пенсий: что для этого нужно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть возможность стать добровольцем и уплатить страховые взносы
В Украине была введена меценатская пенсия, цель которой является добровольное предоставление выплаты пожилому человеку. Теперь же в стране упростили механизм участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Поэтому украинцы могут платить страховые взносы за себя и за третьих лиц, сообщает "Зеркало недели".
"Суммы уплаченных страховых взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата – для незастрахованных лиц, а для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии," – говорится в сообщении.
По данным Пенсионного фонда Украины, платить добровольные страховые взносы можно за любого человека, который:
- достигла 16-летнего возраста;
- не является пенсионером;
- значится в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Отметим, государственное пенсионное страхование — это система, которая предусматривает материальное обеспечение граждан при наступлении страхового случая (например, достижение пенсионного возраста, нетрудоспособность, болезнь и т.п.).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых специальных пенсиях для лиц, имеющих статус борцов за независимость.