Кормилец умер или пропал без вести: имеет ли ребенок право на оформление пенсии

В двух случаях ребенку назначается выплата

Большинство граждан Украины получат разные виды пенсий и начисления могут выплачиваться даже детям.

Как говорится в статье "Правовые последствия лишения родительских прав", установленной в Семейном кодексе Украины, дети могут получить пенсии в случае потери кормильца или даже если мать или отец потеряли родительские права.

В тексте статьи говорится, что после лишения родительских прав лицо не освобождается от обязанности по содержанию ребенка, то есть уплаты алиментов. Если же кормилец умер или его официально признали без вести пропавшим, ребенку назначается пенсия по потере кормильца.

По данным Пенсионного фонда Украины, обязательным условием для назначения такой пенсии является приобретение кормильцем на день смерти необходимого страхового стажа для назначения ему пенсии по ІІІ группе инвалидности.

По данным Пенсионного фонда, страховой стаж должен быть следующим:

до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год;

от 24 лет до 26 лет — 2 года;

от 27 лет до 28 лет — 3 года;

от 29 лет до 31 года — 4 года;

от 32 лет до 33 лет — 5 лет;

от 34 лет до 35 лет — 6 лет;

от 36 лет до 37 лет — 7 лет;

от 38 лет до 39 лет — 8 лет;

от 40 лет до 42 лет — 9 лет;

от 43 лет до 45 лет — 10 лет;

от 46 лет до 48 лет — 11 лет;

от 49 лет до 51 года — 12 лет;

от 52 лет до 55 лет — 13 лет;

от 56 лет до 59 лет — 14 лет.

Каков размер пенсии по потере кормильца:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями;

детям-сиротам пенсия назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получают ежемесячно работающие пенсионеры.