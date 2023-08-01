Пенсионерам государство начислит компенсационную выплату: при каких условиях они могут ее получить

Кабмин назвал правила, по которым будут выплачивать доплаты для украинцев пенсионного возраста

Украинские пенсионеры продолжают получать доплаты к выплатам, поэтому на этот раз они будут иметь право на начисление в размере 500 гривен.

Как говорится в постановлении "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", утвержденном Кабинетом Министров Украины, эти дополнительные средства выплатят пожилым людям, достигшим 80 лет и получающим ежемесячную пенсию, которая с учетом всех надбавок не достигает средней заработной платы.

"Установить с 1 марта 2021 г. лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен в пределах указанного размера", — говорится в постановлении.

Компенсация будет осуществляться с момента, когда лицо достигло 80-летнего возраста.

Однако для тех пенсионеров, у которых после введения ежемесячной компенсационной выплаты и учета всех надбавок (повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной)), и страховой стаж (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) сумма пенсии все равно не достигает 2600 гривен, предусмотрена дополнительная выплата, уравнивающая их пенсию к этому уровню.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с помощью негосударственного пенсионного фонда каждый украинец может самостоятельно увеличить себе выплаты, когда выйдет на пенсию.