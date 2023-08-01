Пенсіонерам держава нарахує компенсаційну виплату: за яких умов вони можуть її отримати

Кабмін назвав правила, за яких будуть виплачувати доплати для українців пенсійного віку

Українські пенсіонери продовжують отримувати доплати до виплат, тож на цей раз вони матимуть право на нарахування в розмірі 500 гривень.

Як мовиться в постанові "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому", затвердженою Кабінетом Міністрів України, ці додаткові кошти виплатять літнім людям, які досягли 80 років і отримують щомісячну пенсію, яка з урахуванням усіх надбавок не досягає середньої заробітної плати.

"Установити з 1 березня 2021 р. особам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру", — йдеться у постанові.

Компенсація здійснюватиметься з моменту, коли особа досягла 80-річного віку.

Однак для тих пенсіонерів, у яких після запровадження щомісячної компенсаційної виплати та врахування всіх надбавок (підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), і страхового стажу (20 років для жінок і 25 років для чоловіків) сума пенсії все одно не сягає 2600 гривень, передбачено додаткову виплату, що урівнює їхню пенсію до цього рівня. Цей платіж враховуватиметься під час наступних перерахунків пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою недержавного пенсійного фонду кожен українець може самостійно збільшити собі виплати, коли вийде на пенсію.