Деякі українці можуть відновити пенсії через додаток: хто це може зробити

ПФУ буде зв'язуватись з пенсіонером через український додаток

Україна під час війни намагається підтримувати фінансово своїх пенсіонерів, тож з кожним днем покращити дії з поновленням виплат для громадян. Зокрема тепер літні люди можуть відновити пенсії за допомогою додатку Дія.

Як мовиться в постанові "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162", нові правила стосуються осіб, виплату пенсій яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року, і які проживають на територіях активних бойових дій, або тимчасово окупованих рф територіях України.

Тож, тепер пенсія може бути відновлена за заявами з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Виплата здійснюватиметься на поточні рахунки в уповноважених банках або за заявами про поновлення виплати пенсії через вебпортал ПФУ, у разі встановлення органами ПФУ особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може літня людина вийти на відпочинок раніше зазначеного віку, якщо її страховий стаж менше необхідного.