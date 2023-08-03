Робота зараховується до стажу в подвійному розмірі: хто з працівників матиме таку пенсію

Є 5 установ, де потрібно працювати

Українські пенсіонери, які працювали державними службовцями, науковцями та працівниками органів місцевого самоврядування, працівники комунальних та державних установ мають право вийти на пенсію за вислугу років. Такою можливістю можуть скористатися також і працівники закладів охорони здоров'я.

Як мовиться у законі "Про пенсійне забезпечення", затвердженому Верховною Радою України, право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники закладів охорони, а саме лікарі й середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи, можуть вийти на пенсію за вислугу років.

Слід нагадати, що в законі "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років", затвердженому Кабміном, згадуються норми стажу:

не менше 25 років станом на 01.04.2015;

не менше 25 років 6 місяців станом на 01.01.2016;

не менше 26 років 6 місяців станом на 11.10.2017.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладу охорони здоров’я, у якому працює медичний працівник.

В яких закладах зараховується стаж роботи в подвійному обсязі

лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я;

закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД;

інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я;

патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я;

закладах з надання психіатричної допомоги.

Пенсія медичним працівникам за вислугу років призначається лише після звільнення з роботи, яка дає право на цей вид пенсії. У разі працевлаштування в період отримання пенсії за вислугу років на посаду, зазначену в Переліку, її виплата припиняється на весь період роботи і поновлюється після звільнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін назвав правила, за яких будуть виплачувати доплати для українців пенсійного віку.