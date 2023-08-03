Работа засчитывается в стаж в двойном размере: кто из работников будет иметь такую пенсию

Есть 5 учреждений, где нужно работать

Украинские пенсионеры, работавшие государственными служащими, учеными и работниками органов местного самоуправления, работники коммунальных и государственных учреждений имеют право выйти на пенсию за выслугу лет. Такой возможностью могут воспользоваться и работники учреждений здравоохранения.

Как говорится в законе "О пенсионном обеспечении", утвержденном Верховной Радой Украины, право на назначение пенсии за выслугу лет имеют работники учреждений охраны, а именно врачи и средний медицинский персонал (независимо от наименования должностей) независимо от возраста, но при наличии специального стажа работы, которые могут выйти на пенсию за выслугу лет.

Следует напомнить, что в законе "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет", утвержденном Кабмином, упоминаются нормы стажа:

не менее 25 лет по состоянию на 01.04.2015 г.;

не менее 25 лет 6 месяцев по состоянию на 01.01.2016;

не менее 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017.

Работа по специальности в учреждениях, учреждениях и должностях, предусмотренных настоящим перечнем, дает право на пенсию независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности учреждения здравоохранения, в котором работает медицинский работник.

В каких заведениях засчитывается стаж работы в двойном объеме

лепрозорных и противочумных заведениях здравоохранения;

учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом;

других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения;

патологоанатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения;

заведениях по оказанию психиатрической помощи.

Пенсия медицинским работникам за выслугу лет назначается только после увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии. В случае трудоустройства в период получения пенсии за выслугу лет на должность, указанную в Перечне, ее выплата прекращается на весь период работы и возобновляется после увольнения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кабмин назвал правила, по которым будут выплачивать доплаты для украинцев пенсионного возраста.