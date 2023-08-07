Некоторые украинцы могут возобновить пенсии через приложение: кто это может сделать

ПФУ будет связываться с пенсионером через украинское приложение

Украина во время войны пытается поддерживать финансово своих пенсионеров, так что с каждым днем улучшить действия с возобновлением выплат для граждан. В частности, теперь пожилые люди могут возобновить пенсии с помощью приложения Действие (Больше распространённый украинский вариант — "Дія").

Как говорится в постановлении "О внесении изменения в пункт 4 постановления Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 г. № 162", новые правила касаются лиц, выплата пенсий которым была прекращена в период с 1 августа 2022 года и проживающих на территориях активных боевых действий, или временно оккупированных рф в территориях Украины.

Теперь пенсия может быть восстановлена по заявлениям с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Выплата будет производиться на текущие счета в уполномоченных банках или по заявлениям о возобновлении выплаты пенсии через вебпортал ПФУ, в случае установления органами ПФУ лица пенсионера в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли пожилой человек выйти на отдых ранее указанного возраста, если его страховой стаж меньше необходимого.