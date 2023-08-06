Время на пенсию, а стажа нет? В ПФУ объяснили, может ли лицо выйти на отдых раньше указанного возраста

Пожилой человек, не имеющий достаточного стажа, должен платить добровольные взносы

Все пенсионеры в Украине получают начисления по закону. Однако у украинцев встал один вопрос, можно ли выйти на пенсию в 60, если стаж менее 30 лет.

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном пенсионном страховании", выйти на пенсию можно в 60 лет, если страховой стаж составляет 30 лет, но в случае, если стаж меньше, тогда возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 и 65 лет.

Если лицо в 60-летнем возрасте не имеет нужного страхового стажа для ухода на пенсию, то право на выплаты возникнет при достижении более позднего возраста.

На сайте приводится пример ситуации, когда в 60-летнем возрасте у человека 29 лет и 9 месяцев стажа. "В таком случае нужно набрать то количество страхового стажа, которого не хватает или заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование", — разъясняется на сайте.

За время, которого не хватает для выхода на пенсию, нужно платить добровольные взносы в размере не менее минимального страхового взноса — по 1 474 гривен ежемесячно.

После того как необходимый стаж приобретен, человек может обратиться за назначением пенсии.

Если лицу в 2023 году исполнилось 60 лет, а 30 лет страхового стажа он приобретет позже — в 2024-2025 годах, то за назначением пенсии он имеет право обратиться с момента приобретения вышеупомянутого размера страхового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин назвал правила, по которым будут выплачивать доплаты для украинцев пенсионного возраста.