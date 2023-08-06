Час на пенсію, а стажу немає? У ПФУ пояснили, чи може особа вийти на відпочинок раніше зазначеного віку

Літня людина, яка не має достатнього стажу, має сплачувати добровільні внески

Усі пенсіонери в Україні отримують нарахування згідно з законом. Однак в українців постало одне запитання, чи можна вийти на пенсію в 60, якщо стаж менш як 30 років.

Як повідомляє Пенсійний Фонд України, посилаючись на закон "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", вийти на пенсію можна у 60 років, якщо страховий стаж становить 30 років, але у разі, якщо стаж менший, тоді вік виходу на пенсію збільшується до 63 та 65 років.

Якщо особа в 60-річному віці не має потрібного страхового стажу для виходу на пенсію, то право на виплати виникне при досягненні більш пізнього віку.

На сайті наводиться приклад ситуації, коли в 60-річному віці особа має 29 років і 9 місяців стажу. "У такому випадку потрібно набрати ту кількість страхового стажу, якої не вистачає, чи укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" — роз'яснюється на сайті.

Протягом того часу, якого не вистачає для виходу на пенсію, потрібно сплачувати добровільні внески в розмірі не менше мінімального страхового внеску — по 1 474 гривень щомісяця.

Після того, як необхідного стажу набуто, людина може звернутись за призначенням пенсії.

Якщо особі у 2023 році виповнилося 60 років, а 30 років страхового стажу вона набуде пізніше – у 2024-2025 роках, то за призначенням пенсії вона має право звернутися з моменту набуття вищезазначеного розміру страхового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін назвав правила, за яких будуть виплачувати доплати для українців пенсійного віку.