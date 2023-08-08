Маму чи тата позбавили батьківських прав: чи може дитина отримати пенсію

Пенсійний фонд України дав відповідь

Нещодавно українці ставити запитання про вихід на пенсію, якщо стаж виявився менше потрібного. А тепер виникло інша проблема — чи може дитина отримати пенсію по втраті годувальника, якщо тато або мати позбавлений(а) батьківських прав.

Як мовиться у статті "Правові наслідки позбавлення батьківських прав", установленої в Сімейному кодексі України, особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

Тож, як пояснили у ПФУ: "Так, у такому випадку пенсія у разі втраті годувальника призначається".

З особи, яка позбавлена батьківських прав, стягуються аліменти на користь дитини, а у разі її смерті – призначається пенсія по втраті годувальника (годувальник набув необхідного страхового стажу).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Україна покращила поновлення пенсій літнім людям, зробивши можливість відновлення виплат в українському додатку Дія. Однак таке спрощення стосується лише пенсіонерів, які проживають на територіях активних бойових дій, або на тимчасово окупованих рф територіях України.