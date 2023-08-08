Маму или папу лишили родительских прав: может ли ребенок получить пенсию

Пенсионный фонд Украины дал ответ

Недавно украинцы задавали вопрос о выходе на пенсию, если стаж оказался меньше нужного. А теперь возникло другая проблема — может ли ребенок получить пенсию по потере кормильца, если папа или мама лишен(а) родительских прав.

Как говорится в статье "Правовые последствия лишения родительских прав", установленной в Семейном кодексе Украины, лицо, лишенное родительских прав, не освобождается от обязанности по содержанию ребенка.

Как пояснили в ПФУ: "Да, в таком случае пенсия в случае потери кормильца назначается".

С лица, лишенного родительских прав, взимаются алименты в пользу ребенка, а в случае его смерти – назначается пенсия по потере кормильца (кормилец приобрел необходимый страховой стаж).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Украина улучшила возобновление пенсий пожилым людям, сделав возможность возобновления выплат в украинском приложении "Дія". Однако такое упрощение касается только пенсионеров, проживающих на территориях активных боевых действий, или на временно оккупированных территориях Украины.