Годы труда могут быть не засчитаны к трудовому стажу: как пенсионеру не потерять деньги

Страховой стаж действует в период, когда лицо подлежит официальному пенсионному страхованию, а трудовой стаж – это период работы, подтверждающий записи в книге

Несмотря на войну, пенсионеры продолжают получать свои выплаты и ежемесячные доплаты. Размер пенсии зависит от количества лет страхового стажа, но иногда люди путают его с общим трудовым стажем.

Разницу между страховым и трудовым стажем объясняет заместитель начальника Управления пенсионного обеспечения, предоставления жилищных субсидий и льгот — начальник отдела методологии и организации работы по применению пенсионного законодательства Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Людмила Гребенникова для "Вечерний Киев".

По словам Гребенниковой, понятие страхового стажа введено с 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон Украины "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

"Так согласно статье 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой вклада», – сказала она.

Также заместитель пояснила, что страховой стаж исчисляется территориальными органами ПФУ в соответствии с требованиями настоящего Закона по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета.

"Страховой стаж исчисляется в месяцах. Неполный месяц работы, если застрахованное лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию или принимало добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, засчитывается в страховой стаж как полный месяц при условии, что сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов с учетом сумм страховых взносов, уплаченных исходя из минимальной заработной платы, не меньше, чем минимальный страховой взнос", – подчеркнула она.

По ее словам, в противном случае указанный месяц засчитывается в страховой стаж пропорционально вкладам. В случае отсутствия уплаты, указанный месяц в страховой стаж вообще не засчитывается.

Гребенникова добавила, что периоды работы после первого января 2004 года зачисляются в страховой стаж только при уплате единого социального взноса не менее минимального.

"И потому после первого января 2004 года могут быть случаи, когда лицо работало, но не платило взносы и тогда эти периоды работы не будут учтены в страховой стаж ", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком случае следует покупать трудовой стаж пенсионеру.