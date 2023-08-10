Пенсионеры от 70 до 80 лет могут получить доплаты: какие условия и сумма выплаты

Начисление будет происходить ежемесячно

Кроме того, что 80-летние пенсионеры получают выплату от государства в размере 500 гривен, эту сумму также могут ожидать и другие пожилые люди при некоторых условиях.

Право на доплату имеют те, чей общий размер пенсии не превышает 10340,35 грн, сообщает "На Пенсии".

С 1 апреля 2020 года пенсионеры, достигшие 80 лет, при условии, что их выплаты не превышают 10 340, 35 гривен, могут получить дополнительные 570 гривен.

А с 1 октября 2022 года пожилым людям, которым исполнилось от 70 до 75 лет, установлена компенсационная выплата в размере до 300 гривен.

Пенсионерам, достигшим 70 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения такого возраста.

Компенсационную доплату с октября 2021 года получают и пенсионеры в возрасте 75+, после индексации, проведенной в 2022 году, эта сумма составляет 456 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли пенсионеру покупать недоработанные годы стажа.