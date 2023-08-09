Купить или доработать необходимый стаж? Сколько пенсионеру будет "стоить" один год

Все зависит от того, какой стаж украинец уже наработал

Пенсионный фонд Украины объяснял, что делать тем украинцам, у которых нет необходимого стажа в размере 30 лет, чтобы выйти на пенсию в 60. Есть возможность докупить "дополнительные" годы, и выгодно это или наоборот, объясняют в ТСН.

На сайте разъясняется, что один месяц стажа "стоит" 2 860 гривен, то есть год — 34 320 гривен.

Так что в случае, если пенсионеру не хватает двух лет, то докупить стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, выгоднее. Даже при минимальной пенсионной выплате в 2520 грн за три года неработающий пенсионер получит более 90 тыс грн пенсии. А если не хватает 3-5 лет и старше, то покупка стажа не имеет экономического смысла – отбить расходы не получится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры, которым были прекращены выплаты с 1 августа 2022 года и проживающие на территориях активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, могут возобновить свои пенсии с помощью украинского приложения "Дія". Затем пожилым людям следует ждать ответа от ПФУ.