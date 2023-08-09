Купити чи допрацювати необхідний стаж? Скільки пенсіонеру "коштуватиме" один рік

Все залежить від того, який стаж українець вже напрацював

Пенсійний фонд України пояснював, що робити тим українцям, які не мають необхідного стажу в розмірі 30 років, щоб вийти на пенсію в 60. Є можливість докупити, "додаткові" роки, і вигідно це чи навпаки, пояснюють в ТСН.

На сайті роз'яснюється, що один місяць стажу "коштує" 2 860 гривень, тобто рік — 34 320 гривень.

Тож, у разі, якщо пенсіонеру не вистачає двох років, то докупити стаж і вийти на пенсію у 60 років, а не у 63 роки, вигідніше. Навіть за мінімальної пенсійної виплати у 2520 грн за три роки пенсіонер, що не працює, отримає понад 90 тис грн пенсії. А якщо бракує 3-5 років і більше, то покупка стажу не має економічного сенсу – відбити витрати не вдасться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери, яким було припинено виплати з 1 серпня 2022 року і які проживають на територіях активних бойових дій, або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, можуть відновити свої пенсії за допомогою українського додатка "Дія". Потім літнім людям слід чекати на відповідь від ПФУ.