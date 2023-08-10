Пенсіонери від 70 до 80 років можуть отримати доплати: які умови та сума виплати

Нарахування відбуватиметься щомісячно

Окрім того, що 80-річні пенсіонери отримують виплату від держави в розмірі 500 гривень, цю суму також можуть очікувати й інші літні люди за деяких умов.

Право на доплату мають ті, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн, повідомляє "На Пенсії".

Тож, з 1 квітня 2020 року пенсіонери, які досягли 80 років, за умови, що їх виплати не перевищують 10 340, 35 гривень, можуть отримати додаткові 570 гривень.

А з 1 жовтня 2022 року літнім людям, яким виповнилось від 70 до 75 років, встановлено компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень.

Пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку.

Компенсаційну доплату з жовтня 2021 року отримують і пенсіонери віком 75+, після індексації, яка була проведена у 2022 році, ця сума становить 456 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно пенсіонеру купувати недопрацьовані роки стажу.