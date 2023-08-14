Одна з трьох на вибір: чи можуть пенсіонери змінювати вид своєї пенсії

Є ймовірність отримувати більшу виплату, ніж колишня

Пенсіонери в Україні отримують виплати за віком, по інвалідності та у зв'язку втрати годувальника. Однак у них постало запитання, чи може літня людина змінити вид нарахування.

Як мовиться у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", людині, яка має одночасно право на різні види пенсії й різновиди нарахування можна змінити, навіть у випадку, коли особа раніше вже змінювала його.

Якщо розмір пенсії, на яку особа хоче перейти, буде вищим, ніж сума виплати, яку вона отримує, то вона може змінити вид нарахування.

Щоб визначитися з доцільністю такого переходу, така особа може звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву для призначення пенсії онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про відповідь від експертки, яка розповідала про різницю між страховим стажем і трудовим стажем для пенсіонера і чому важливо відстежувати відпрацьовані роки на сайті Пенсійного фонду України.