Одна из трех по выбору: могут ли пенсионеры изменить вид своей пенсии

Есть вероятность получать больше выплату, нежели прежней

Пенсионеры в Украине получают выплаты по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Однако у них встал вопрос, может ли пожилой человек изменить вид начисления.

Как говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", человеку, имеющему одновременно право на разные виды пенсии и разновидности начисления, можно изменить, даже в случае, если лицо ранее уже меняло его.

Если размер пенсии, на которую лицо хочет перейти, будет выше сумы выплаты, которую она получает, то она может изменить вид начисления.

Чтобы определиться с целесообразностью такого перехода, такое лицо может обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление на назначение пенсии онлайн на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об ответе от эксперта, которая рассказывала о разнице между страховым стажем и трудовым стажем для пенсионера и почему важно отслеживать отработанные годы на сайте Пенсионного фонда Украины.