Неполный месяц труда отнесется к трудовому стажу пенсионера как полноценный: при каких условиях

Лицу нужно уплатить некоторые взносы

В период войны государство пытается финансово поддерживать пенсионеров и начислять им основные и дополнительные выплаты. Бывают ситуации, когда годы труда могут быть не отнесены к трудовому стажу. Однако у украинцев возник вопрос, засчитывается ли неполный месяц работы в стаж как полный.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины на странице Facebook, неполный месяц будет считаться полным при условии, когда лицо платит минимальный страховой взнос.

Поэтому украинцу, по желанию, нужно оплатить 1474 гривны. Это минимальный размер взноса, потому что минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен (от суммы нужно забрать 22%).

Поэтому полный месяц причислится к стажу, если за месяц работнику насчитали зарплату в размере не менее 6700 грн и уплатили с нее страховой взнос. При этом не важно сколько дней он проработал.

Напомним, ранее "Телегра" писал о том, что пожилые люди в Украине имеют возможность изменять вид своей пенсии. Вероятно, что предстоящая выплата пенсионера будет больше, чем предыдущая.