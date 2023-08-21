Щомісячна надбавка до пенсії: хто з літніх людей отримуватиме гроші

Така доплата може індексуватись щороку

Пенсіонери в Україні мають право на різні доплати, зокрема ті, які досягли 70-80 років. А з липня літнім людям держава нараховуватиме щомісяця 4200, однак за деяких умов.

Як повідомляють у Головному управлінні Пенсійному фонді України у Вінницькій області, надбавку отримають особи, визнані борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їх переконання.

Тож, до пенсії такі люди зможуть отримати ще 4200 гривень.

Така пенсія індексуватиметься щорічно у березні, починаючи з 2024 року, а це означає, що її розмір поступово зростатиме.

Пенсія за особливі заслуги призначають з дня звернення або з дня отримання права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше ніж за 12 місяців з дня набуття такого права.

Для такої виплати пенсіонеру треба мати довідку про статус особи від регіональної комісії обласної державної адміністрації.

Інші категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, отримають розмір надбавки за схемою від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно пенсіонеру купувати недопрацьовані роки стажу.