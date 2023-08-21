Ежемесячная надбавка к пенсии: кто из пожилых людей будет получать деньги

Такая доплата может индексироваться каждый год

Пенсионеры в Украине имеют право на различные доплаты, в том числе достигшие 70-80 лет. А с июля пожилым людям государство будет насчитывать ежемесячно 4200, однако при некоторых условиях.

Как сообщают в Главном управлении Пенсионном фонде Украины в Винницкой области, надбавку получат лица, признанные борцами за независимость Украины, которые коммунистическим режимом были осуждены по их убеждению.

Так что до пенсии такие люди смогут получить еще 4200 гривен.

Такая пенсия и будет индексироваться ежегодно в марте, начиная с 2024 года, а это значит, что ее размер будет постепенно расти.

Пенсия за особые заслуги назначается со дня обращения или со дня получения права на нее, если обращение состоялось не позднее 12 месяцев со дня получения такого права.

Для такой выплаты пенсионеру нужно иметь справку о статусе лица от региональной комиссии облгосадминистрации.

Другие категории граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, получат размер надбавки по схеме от 23 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли пенсионеру покупать недоработанные годы стажа.