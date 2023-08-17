Украинцы могут поднять свои пенсии на 50%: при каких условиях

Нужно отсрочить выход на отдых

Пенсионеры в Украине, достигшие возраста от 70 до 80 лет , имеют право на доплаты. А у других пожилых людей есть другая возможность – они могут увеличить свои выплаты на 50%.

Как говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании", украинцы могут увеличить размер своей будущей пенсии по возрасту в случае отсрочки времени ее назначения.

Так украинцы, имеющие право на назначение пенсии по возрасту, однако после достижения пенсионного возраста решили работать и начать получать выплаты в более позднем возрасте, могут получить пенсию по возрасту в повышенном размере.

Размер пенсии по возрасту будет увеличиваться:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа (в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев);

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа (в случае отсрочки выхода на пенсию сроком более 60 месяцев).

В то же время, размер пенсии не будет увеличиваться за неполный месяц страхового стажа. В частности, прибавку к пенсии в размере 50% можно получить, если отсрочить выход на пенсию на 5 лет и 7 месяцев.

Кстати, повышенный размер пенсии могут получить женщины, родившиеся до 31 декабря 1961 года. После ухода на пенсию им устанавливается повышенная пенсия в размере 2,5% за каждые шесть месяцев отсрочки от выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения 60-летнего возраста. Однако это произойдет только при условии, если до этого они не получали иной пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как неполный месяц труда может быть отнесен к трудовому стажу как полноценный.